Giordano Ripa ha espresso delusione per i risultati elettorali, definendoli “non previsti” e affermando di aver dato il massimo. Ha rilasciato poche parole mentre usciva dalla sede elettorale in corso della Repubblica.

"Un risultato che non mi aspettavo". Poche parole con cui non nasconde la delusione Giordano Ripa. Le pronuncia mentre usce dalla sede elettorale in corso della Repubblica. Quella che negli ultimi mesi è stata la casa della sua lista civica, " Futuro per Macerata ", per la quale era candidato sindaco. L’ex medico internista con oltre 30 anni di esperienza all’ospedale di Macerata e già consigliere comunale, aveva scelto di correre con una proposta di civismo "pura", fuori dalle dinamiche partitiche tradizionali. Ha superato di poco l’1,50%, piazzandosi come fanalino di coda nella maratona verso la poltrona di primo cittadino, però sotto i riflettori, è andato anche il calo significativo del numero dei votanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’amarezza di Ripa: "Non mi aspettavo questi numeri. Abbiamo dato il massimo"

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