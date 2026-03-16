Con Miramari espulso nel finale parla il vice Ceglia dopo Forlì-Juve Next Gen | Abbiamo dato il massimo

Al termine della partita tra Forlì e Juventus Next Gen, il vice allenatore dei galletti ha commentato la situazione, affermando che la squadra ha dato il massimo. Durante il match, il tecnico dei padroni di casa, Alessandro Miramari, è stato espulso nel finale di gara dopo aver ricevuto il secondo cartellino giallo, che lo porterà a squalifica per la trasferta di Campobasso. La partita è stata caratterizzata da momenti intensi e tensioni.

A presentarsi ai microfoni nel post gara è il vice allenatore Filippo Ceglia che analizza così l'andamento dell'incontro È stato un finale di gara concitato quello tra Forlì e Juventus Next Gen dove a farne le spese è stato il tecnico dei galletti Alessandro Miramari che nella via degli spogliatoi si è beccato un secondo giallo che lo vedrà così squalificato per la trasferta di Campobasso. A presentarsi ai microfoni nel post gara è il vice allenatore Filippo Ceglia che analizza così l'andamento dell'incontro. "Per vincere ci è mancato un goal in più degli avversari, la squadra ha dato tutto in campo ma abbiamo pagato a caro prezzo due episodi - è la sua analisi -. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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