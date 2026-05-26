Andrea Manfredini, alla guida di una lista civica, è pronto all’opposizione per il mandato che inizia praticamente oggi. Si aspettava qualcosa di più, soprattutto considerando proposta e programmi presentati ai cittadini nella campagna elettorale. Si aspettava qualcosa di più anche per l’esperienza maturata in consiglio comunale, per due mandati, tra i banchi dell’opposizione. "Vincere non era facile. Ma, sinceramente, ci aspettavamo qualcosa di più in termini di preferenze. La grossa percentuale di astensione ci ha decisamente penalizzato. Ma non siamo scoraggiati. Ora torneremo a fare quadrato, a riunirci tra noi, ascoltando sempre le voci e le necessità dei cittadini, come abbiamo sempre fatto anche in passato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’amarezza di Manfredini: "Penalizzati dal non voto"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Il voto e l'impegno: a 80 anni dal primo voto delle donne"A circa 80 anni dalla loro prima partecipazione alle urne, le donne italiane ricordano quel momento storico tra marzo e aprile del 1946, quando...

Milano è attrattiva o respingente? Fabio Manfredini (Politecnico): “È molto più complessa di così”Milano si presenta come una città con dinamiche contraddittorie, dove coesistono processi di attrazione e di espulsione.

Si parla di: L’amarezza di Manfredini: Penalizzati dal non voto; Linda Manfredini all'Imoco, i tifosi già impazziti per la nuova centrale della Prosecco Doc dopo le due partite in azzurro.