L’altra delusione Oddo lascia la panchina di Milan Futuro

Un anno fallimentare, sotto tutti i punti di vista. Per la prima squadra rossonera e non solo. Massimo Oddo ha infatti deciso di lasciare il Milan Futuro con un anno d’anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. L’allenatore ha maturato la decisione negli scorsi giorni dopo una stagione non proprio brillante in Serie D. Il baby Diavolo ha chiuso la regular season al quarto posto, qualificandosi per i playoff. La corsa verso la promozione si è interrotta contro il Chievo Verona, match perso per 2-1. Oddo era rimasto sulla panchina della seconda squadra del Milan con l’obiettivo di tornare in Serie C dopo la retrocessione della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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