La stagione dei giovani rossoneri si è conclusa con risultati deludenti, segnati dalla retrocessione in Serie D avvenuta un anno fa e dalla mancata qualificazione ai playoff questa volta. La squadra, guidata dall’allenatore Oddo, ha affrontato un percorso caratterizzato da alti e bassi, culminato con numeri da record ma anche con una stagione di sconfitte e delusioni. Dopo il debutto tra i professionisti, l’obiettivo di risalita sembra ancora lontano.

Tra flop e numeri da record si è chiusa la stagione di Milan Futuro. Da un lato, un’altra delusione: l’anno scorso, all’esordio tra i professionisti, retrocessione ai playout contro la Spal. Quest’anno, nel girone B di Serie D, quarto posto a -12 dalla Folgore Caratese capolista. E finestra playoff chiusa alla svelta: ko ai supplementari col Chievo. "Il nostro obiettivo è formare giocatori. Normale che una rosa così giovane all’inizio abbia fatto fatica. La squadra è cresciuta in tutto: mentalità, gioco, nel saper soffrire e creare. Ci è mancata solo un po’ di cattiveria sotto porta", il “mantra” di Massimo Oddo, sotto contratto fino al 2027. I rossoneri hanno chiuso il campionato col miglior attacco del girone (9 reti per il 2004 Chaka Traoré) e l’età media più bassa in campo (20,5) di tutta la categoria.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Altra annata fallimentare per i giovani rossoneri: dopo la retrocessione di un anno fa in D, il gruppo di Oddo si è fermato ai playoff. Milan Futuro, fra delusione e nuove prospettive

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