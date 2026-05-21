Matteo Moretto ha annunciato che ci saranno cambiamenti nella gestione della squadra Milan Futuro, con un possibile esonero dell’allenatore attuale. Secondo quanto riferito, la decisione potrebbe essere comunicata nelle prossime ore. La società non ha ancora ufficializzato nulla, ma si parla di un imminente arrivo di un nuovo tecnico. La situazione si sviluppa in un clima di incertezza, mentre i dirigenti stanno valutando le prossime mosse per la squadra.

Il punto forte della stagione del Milan Futuro è stato senza ombra di dubbio l'attacco: il reparto di Oddo ha chiuso con 62 gol fatti, il dato maggiore nel gruppo B. Questo però non è bastato per tornare in Serie C dopo la retrocessione in Serie D della scorsa stagione. Ora il futuro dell'allenatore rossonero Massimo Oddo sembra fortemente in bilico. Come scrive il giornalista Matteo Moretto sul social X, Massimo Oddo è vicino all'addio al Milan Futuro. L'allenatore rossonero non è riuscito a centrare la promozione in Serie C, finendo la stagione al quarto posto del gruppo B e distante 12 punti dalla Folgore Caratese, che ha conquistato il primo posto e la promozione diretta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, salta la panchina: l’annuncio di Moretto sul destino di Massimo Oddo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Panchina Milan, destino unito: se salta Allegri si rischia di perdere questi tre bigSi continua a parlare del possibile futuro di Massimiliano Allegri: in caso di qualificazione in Champions League, scatterebbe il rinnovo...

Moretto sul futuro di Allegri: “Probabilità concrete che si separi dal Milan”Altra primavera, altra possibile rivoluzione per il Milan: dopo l'arrivo la scorsa stagione di Allegri in panchina e Tare come direttore sportivo,...

Buon mercoledì 20 maggio 2026 a partire dalla nostra quotidiana #rassegnastampa delle #primepagine dei #giornali sportivi nazionali ( #Gazzetta, #Tuttosport, #Corsport) #Calcioparlando #SerieA #Champions #UCL #Napoli #Milan #Roma #UEL #Com x.com

[Nasato] PBP: Il Milan sta puntando a un difensore dell'Atletico Madrid in un potenziale trasferimento a costo zero, e il giocatore in questione è Jose Maria Gimenez. Hanno già contattato il suo agente. Resta da vedere, perché questo affare è in corso di valuta reddit

Milan, Futuro...nero: il ko con il Chievo spegne il sogno playoffRetrocessione in Serie D e ko in semifinale ai playoff. Queste le prime pagine della storia del Milan Futuro, che dalla sua fondazione nel 2024 non è riuscito a restituire alcun margine di ottimismo s ... tuttosport.com

Futuro Allegri, la posizione del Milan è chiara: lo rivela Di MarzioIl futuro di Massimiliano Allegri è attualmente un rebus, ma la posizione del Milan è chiara rispetto al tecnico. spaziomilan.it