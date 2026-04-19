La quarta stagione di From conferma l’espansione della mitologia e dei misteri introdotti nelle puntate precedenti, mantenendo un tono di tensione costante e un fascino inquietante. La narrazione si sviluppa con sicurezza, aggiungendo nuovi elementi e approfondimenti alla trama già consolidata. La serie continua a coinvolgere gli spettatori con una narrazione che alterna conferme e novità, mantenendo vivo l’interesse e la curiosità.

La quarta stagione di From porta avanti ed espande la mitologia e i misteri della serie, dimostrando una consapevolezza e sicurezza del proprio impianto narrativo, continuando a costruire tensione e angosciante fascino. Su Paramount+. Finalmente ci siamo! From 4 è pronta a partire e catturarci con i suoi 10 episodi dopo un'attesa un po' più lunga del solito: dal suo debutto nel 2022, la serie che abbiamo considerata "erede di Lost" ha sempre avuto una stagione all'anno, fino a questo quarto ciclo di episodi che si è fatto attendere un po' di più, per iniziare il suo cammino con il rinnovo per una quinta e ultima stagione appena ottenuto. In ogni caso ormai ci siamo e non vedevamo l'ora di scoprire come gli autori avrebbero ripreso il drammatico finale della terza stagione e come .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - From 4, recensione: nel cuore del mistero, tra conferme e novità

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