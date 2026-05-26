Un albergatore in Toscana ha affermato che i turisti israeliani sono benvenuti se dissentono dal governo di Netanyahu. La dichiarazione ha attirato l’attenzione internazionale, trasformando un semplice soggiorno in un episodio di rilievo pubblico. La frase è stata rivelata in un’intervista, creando polemiche e discussioni sui social media e sui media globali. La vicenda ha portato alla luce le tensioni politiche legate alle opinioni sui leader israeliani, coinvolgendo anche la comunità locale e i visitatori stranieri.

POGGIBONSI (Siena) Il sogno di una vacanza in Toscana di una turista israeliana è diventato un caso politico internazionale prima di realizzarsi. La donna, dopo avere contattato su Booking.com un agriturismo nella campagna di Poggibonsi, ha ricevuto dal gestore, Pietro Del Zanna, un passato nelle fila dei Verdi, un messaggio che l’ha fatta infuriare: "Sei la benvenuta se dissenti da Netanyahu ". Senza pensarci due volte, la turista, sentendosi "scioccata" e discriminata per le sue idee politiche e per il fatto di essere israeliana, ha disdetto la prenotazione, reclamando su Booking.com e pubblicando le parole del gestore sui social. La vicenda è subito rimbalzata sui social ed è stata rilanciata anche da alcuni media israeliani, scatenando dure reazioni e polemiche a non finire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’albergatore nella bufera: "Turisti israeliani benvenuti se dissentono da Netanyahu"

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