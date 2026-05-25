Benvenuta se dissente da Netanyahu il messaggio dell’albergatore toscano a una turista israeliana

Un albergatore toscano ha inviato a una turista israeliana un messaggio in cui le ha detto che avrebbe potuto sentirsi benvenuta solo se avesse preso le distanze dalle politiche del governo Netanyahu. La prenotazione, effettuata tramite Booking.com, era per una vacanza in famiglia. Il messaggio ha richiesto alla turista di dissociarsi dal governo israeliano per essere accettata nella struttura.

(Adnkronos) – Aveva prenotato una vacanza in Toscana con la famiglia tramite Booking.com, ma poco dopo ha ricevuto un messaggio inatteso dal proprietario della struttura: per essere davvero la benvenuta avrebbe dovuto prendere le distanze dalle politiche del governo Netanyahu. È la vicenda raccontata da alcuni media online israeliani e rilanciata sui social, compresa la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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