Siete i benvenuti solo se non condividete la politica di Netanyahu | il messaggio dell' albergatore italiano a una turista israeliana

Un'albergatrice in Toscana ha impedito l'accesso a una turista israeliana e alla sua famiglia, chiedendo loro di dichiarare la propria posizione politica riguardo al governo di Netanyahu. La richiesta è stata fatta prima dell'ingresso nella struttura, che ha quindi rifiutato l'ospitalità a chi non condivideva tale politica. La turista aveva prenotato un soggiorno, ma l'albergatrice ha deciso di bloccare l'ingresso sulla base di questa condizione.

Una turista israeliana prenota un soggiorno per sé e la sua famiglia in un agriturismo in Toscana, ma il proprietario mette una barriera all'ingresso della struttura: bisogna dichiarare la propria posizione politica sul governo guidato da Benjamin Netanyahu. La vicenda è stata raccontata da. 🔗 Leggi su Today.it

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BREAKING NEWS: Benjamin Netanyahu Sends Direct Message To Iranians Amid U.S.-Israeli Strikes

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