L' aggressione con un dardo sparato con una fiocina
Un uomo di 59 anni residente a Terno d’Isola è stato fermato con l'accusa di aver lanciato un dardo con una fiocina. La polizia ha identificato il sospettato sulla base di testimonianze e prove raccolte sulla scena dell’incidente. Al momento, l’uomo si trova sotto custodia, e le autorità stanno procedendo con gli accertamenti per chiarire le dinamiche dell’episodio. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'evento o sulle eventuali conseguenze.
Fermato un 59enne residente a Terno d’Isola, gravemente indiziato di essere il responsabile della violenta aggressione avvenuta prima nel parcheggio del supermercato Iperal di Carvico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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