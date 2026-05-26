L' aggressione con un dardo sparato con una fiocina

Da ilgiorno.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 59 anni residente a Terno d’Isola è stato fermato con l'accusa di aver lanciato un dardo con una fiocina. La polizia ha identificato il sospettato sulla base di testimonianze e prove raccolte sulla scena dell’incidente. Al momento, l’uomo si trova sotto custodia, e le autorità stanno procedendo con gli accertamenti per chiarire le dinamiche dell’episodio. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'evento o sulle eventuali conseguenze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fermato un 59enne residente a Terno d’Isola, gravemente indiziato di essere il responsabile della violenta aggressione avvenuta  prima nel parcheggio del supermercato Iperal di Carvico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

l aggressione con un dardo sparato con una fiocina
© Ilgiorno.it - L'aggressione con un dardo sparato con una fiocina
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Carvico, l’uomo ferito con un dardo di fiocina conosceva il suo aggressore: il perché, però, rimane un misteroUn uomo di 59 anni è stato ferito al petto con un dardo di fiocina in un parcheggio di Carvico.

Colpito con una fiocina nel parcheggio del supermercato: preso l'aggressoreUn uomo di 59 anni è stato colpito con una fiocina da sub nel parcheggio di un supermercato in provincia di Bergamo.

Temi più discussi: Bergamo, ferito passante con freccia scagliata da auto: un fermato; Uomo colpito da una freccia al petto mentre è nel parcheggio di un supermercato; Giallo sull’agguato in un parcheggio a Carvico: uomo trafitto al petto da una fiocina, il presunto autore fermato in serata; Colpito con una fiocina da sub nel parcheggio dell’Iperal: fermato a Sarnico il presunto aggressore.

l aggressione con un dardoCarvico, l’uomo che ha sparato il dardo con la fiocina conosceva la moglie del feritoLa freccia sparata da 10 metri, l’accusa è di tentato omicidio. Aggressore e ferito si conoscevano, ancora non chiaro il movente. ecodibergamo.it

l aggressione con un dardoCarvico, colpito da un dardo lanciato da un’auto in corsa: fermato il presunto responsabilePaura a Carvico, nel Bergamasco: un uomo colpito al petto da un dardo nel parcheggio di un supermercato, indagini serrate. blitzquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web