Colpito con una fiocina nel parcheggio del supermercato | preso l' aggressore

Un uomo di 59 anni è stato colpito con una fiocina da sub nel parcheggio di un supermercato in provincia di Bergamo. L'aggressore, che si era dato alla fuga, è stato arrestato dai carabinieri sul lago d'Iseo, a Sarnico. La scena ha attirato l'attenzione nel parcheggio di Iperal, dove si è verificato l'aggressione. La vittima non è stata descritta in dettaglio.

Scene davvero mai viste nel parcheggio del supermercato Iperal di Carvico, in provincia di Bergamo: un uomo di 59 anni è stato colpito con una fiocina da sub, il suo aggressore si è dato alla fuga ma è stato già preso dai carabinieri sul lago d'Iseo, a Sarnico. Le sue condizioni fortunatamente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Colpito con una fiocina nel parcheggio di un supermercato a Carvico: rintracciato e fermato l’aggressoreUn uomo che aveva colpito un 59enne con una fiocina nel parcheggio di un supermercato a Carvico è stato rintracciato e fermato in serata.

Colpito con una fiocina nel parcheggio dell’Iperal: fermato a Sarnico il presunto aggressoreIl presunto autore dell'aggressione con una fiocina nel parcheggio di un supermercato è stato fermato in serata a Sarnico.

Temi più discussi: Uomo colpito al petto da una fiocina scagliata da un'auto in corsa; Colpito con una fiocina da sub nel parcheggio dell’Iperal: fermato a Sarnico il presunto aggressore; Carvico, colpito al petto da una fiocina nel parcheggio dell'Iperal: fermato un uomo a Sarnico; Bergamo, ferito passante con freccia scagliata da auto: un fermato.

Colpito con una fiocina nel parcheggio a Bergamo: trovato l’aggressore #bergamo x.com

Carvico, l’uomo ferito con un dardo di fiocina conosceva il suo aggressoreL'uomo è accusato di tentato omicidio, il ferito è in ospedale ma fuori pericolo. La freccia è stata scagliata da una decina di metri ma il perché rimane un mistero ... ilgiorno.it

Carvico, l’uomo ferito con il dardo di una fiocina conosceva il suo aggressoreLa freccia sparata da 10 metri, l’accusa è di tentato omicidio. Aggressore e ferito si conoscevano, ancora non chiaro il movente. ecodibergamo.it