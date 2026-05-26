La presidente della Banca centrale europea ha ribadito il suo netto rifiuto a un intervento governativo sui tassi di interesse, avvertendo che potrebbe portare a un aumento significativo dei costi di finanziamento. Pur mostrando un atteggiamento amichevole e parlando un po' di italiano, ha sottolineato che non ci saranno cambiamenti nelle politiche monetarie attuali. La dichiarazione arriva in un momento di tensione tra le autorità europee e le istituzioni nazionali sulle misure economiche.

Da una parte mostra il volto simpatico «parlo un poco d'italiano». Dall'altra, però, la presidente della Bce, Christine Lagarde, recupera ben presto la rigidità del banchiere centrale: «La richiesta italiana di una deroga al Patto di stabilità per affrontare la crisi energetica? Dobbiamo agire tutti insieme» e «attenerci alle regole», ha detto durante l'intervista di domenica sera a Che Tempo che fa, da Fabio Fazio. In banchierese, significa «no». La Bce non ha voce in capitolo sul Patto di stabilità, ma certo la sua opinione ha un certo peso. Soprattutto al cospetto dei mercati, dove l'Italia ha guadagnato parecchi punti in termini di spread (e in Borsa, dove ieri la Borsa di Milano ha battuto il suo record storico a 50. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lagarde, "no" al governo. Rischio stangata sui tassi

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