Nell’ultima riunione del consiglio della Banca centrale europea, Christine Lagarde ha annunciato l’intenzione di aumentare i tassi di interesse di un quarto di punto durante il prossimo incontro. Questa decisione arriva in un momento di discussioni tra i membri dell’istituto riguardo al rischio di stagflazione, che divide le opinioni all’interno dell’Europa. La decisione sui tassi segue le recenti mosse della banca e le preoccupazioni per l’equilibrio tra crescita economica e inflazione.

Christine Lagarde intende incrementare i tassi di interesse di un quarto di punto durante il prossimo incontro del board di Francoforte. Questa decisione della Bce nasce dalla risposta a un aumento dell’inflazione nell’Unione, che è passata dall’1,9 di febbraio al 2,5 per cento nella scorsa settimana. Il clima tra l’istituto monetario e i 27 governi nazionali del Consiglio europeo è passato da una fase di messaggi indiretti a uno scontro pubblico e palese. La tensione è alta perché l’Italia ha i propri prezzi salire all’1,7 per cento, partendo da un precedente 1,5 per cento. Il peso dei costi energetici e il rischio stagflazione. La spinta verso l’alto dei prezzi non deriva da una crescita dell’economia, ma è legata quasi interamente agli effetti della Guerra nel Golfo sui costi dell’energia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bce, Lagarde alza i tassi: il rischio stagflazione divide l’Europa

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