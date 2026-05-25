Lagarde | ‘Massima incertezza decisione Bce sui tassi l’11 giugno’
La presidente della Bce ha dichiarato che attualmente c’è molta incertezza e che la decisione sui tassi sarà comunicata l’11 giugno. La banca centrale mira a mantenere l’inflazione al 2%, ma non ha ancora annunciato se ci saranno modifiche ai tassi di interesse. Non sono stati forniti dettagli sulle possibili mosse future, e si preferisce attendere l’esito dell’ultimo meeting prima di fare ulteriori previsioni.
Lagarde, presidente della Bce, frena sulle mosse future. L'obiettivo è mantenere l'inflazione al 2% ma non è possibile dare alcuna anticipazione sulle decisioni che si prenderanno l'11 giugno. Intanto le tensioni internazionali pesano sulle prospettive economiche e sulle scelte della Bce LaBanca centrale europearimane ancora ferma sulla stretta monetaria. La presidenteChristine Lagardeha infatti rinviato ogni decisione al prossimo consiglio direttivo dell’11 giugno, senza fornire indicazioni su un possibile rialzo o taglio dei tassi. “La situazione attuale è di massima incertezza”, ha spiegato, sottolineando che l’obiettivo resta comunque quello dimantenere l’inflazione al 2% nel medio periodo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Christine Lagarde: ECB Holds Rates, Calm & Determined Amid Global Crisis!
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