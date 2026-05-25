Lagarde | ‘Massima incertezza decisione Bce sui tassi l’11 giugno’

Notizia in breve

La presidente della Bce ha dichiarato che attualmente c’è molta incertezza e che la decisione sui tassi sarà comunicata l’11 giugno. La banca centrale mira a mantenere l’inflazione al 2%, ma non ha ancora annunciato se ci saranno modifiche ai tassi di interesse. Non sono stati forniti dettagli sulle possibili mosse future, e si preferisce attendere l’esito dell’ultimo meeting prima di fare ulteriori previsioni.