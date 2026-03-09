A Monteroni, due anziani hanno subito un furto nella loro casa durante le ore diurne, con i ladri che sono entrati mentre erano presenti. Contestualmente, si segnalano atti di vandalismo nella stessa zona, anche se i dettagli dell’incidente non sono ancora chiari. La situazione ha provocato preoccupazione tra i residenti, mentre le indagini sono in corso.

Siena, 9 marzo 2026 - Ladri in azione a Monteroni nell’abitazione di un’anziana coppia, più un grave episodio di vandalismo i cui contorni sono da chiarire. E che sarebbe avvenuto a Tressa. Fatto che hanno nuovamente alzato il livello di preoccupazione dei cittadini nel paese della Val d’Arbia, già in passato al entro delle attenzioni dei malviventi. Non è da escludere che questi abbiano approfittato del via vai di persone legato alle Strade Bianche e agli appassionati di biciclette che in questi giorni hanno affollato anche questa zona, oltre a Siena, per passare inosservati. E muoversi senza dare troppo nell’occhio. Il furto è accaduto sabato pomeriggio, in pieno giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ancora allarme furti: ladri in pieno giorno nella casa di due anziani. Anche i vandali in azione

