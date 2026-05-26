Il film “Ladies First” è stato reso disponibile su Netflix il 21 maggio. Si tratta di un remake del film francese “Je ne suis pas un homme facile” del 2018. La trama ruota attorno a un uomo che, dopo un evento, si ritrova in un mondo dominato dalle donne. La narrazione combina elementi di commedia e critica sociale, con un protagonista descritto come ricco, potente e anche sgradevole.

“Damien aveva tutto: ricchezza, sesso, potere, perché era anche uno stronzo”. Così esordisce Ladies First, uscito su Netflix il 21 maggio, remake del film francese Je ne suis pas un homme facil e del 2018. La regia di Thea Sharrock ci offre una commedia ironica e tagliente, con un incipit di stampo decisamente patriarcale. Il pubblicitario playboy Damien, interpretato da Sacha Baron Cohen, è la perfetta personificazione di quel mondo e si ritroverà a fronteggiare un’inaspettata controparte femminile, Alex Fox (Rosamund Pike), portando a un totale ribaltamento dei ruoli. Esasperazione del Patriarcato. Una scena di Ladies First – © 3dot Production Le prime scene della pellicola ci sbattono in faccia una visione iperbolica di un patriarcato dominante, proprio per renderlo ancor più visibile. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ladies First: una critica travestita da commedia

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