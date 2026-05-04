Catanzaro smontata la Toyota travestita da falsa Ferrari F355GTS

A Catanzaro è stata smontata una vettura che, attraverso modifiche, era stata trasformata in una replica di una celebre Ferrari F355GTS. Gli investigatori hanno individuato come alcune parti meccaniche siano state sostituite con componenti provenienti da un'altra vettura, creando così un inganno visivo e funzionale. La procedura ha portato al sequestro del veicolo, che era stato camuffato con l’obiettivo di farlo sembrare una Ferrari autentica.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto a camuffare una Toyota facendola sembrare una Ferrari?. Quali componenti meccanici sono stati sostituiti per ingannare i clienti?. Chi ha orchestrato la vendita della replica nell'autosalone di Catanzaro?. Cosa accadrà ora ai pezzi contraffatti ordinati di distruggere?.? In Breve Vendita tramite canali web e autosalone di Catanzaro per ingannare acquirenti online.. Tecnici della Ferrari Spa hanno collaborato per identificare i componenti contraffatti.. Il Tribunale di Catanzaro ha ordinato la distruzione dei pezzi illegali sostituiti.. Proprietario denunciato alla Procura di Catanzaro e rinviato a giudizio per contraffazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catanzaro, smontata la Toyota travestita da falsa Ferrari F355GTS Notizie correlate Falso lusso a Catanzaro: Toyota trasformata in Ferrari, parti distrutte? Cosa scoprirai Come hanno fatto i tecnici a distinguere la Toyota dalla Ferrari? Quali componenti strutturali sono stati sostituiti per ingannare... Imola 6 Ore, pole Ferrari in qualifica: Giovinazzi trascinatore. Battuta la ToyotaIl fine settimana di gara inaugurale del campionato Wec è entrato nel vivo oggi a Imola con le prime, attesissime, qualifiche stagionali in vista... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Droga e auto contraffatte, doppio intervento della Guardia di Finanza. Catanzaro, confiscata una falsa Ferrari F355 GTS con design PininfarinaDopo gli accertamenti di rito, l'auto è stata sequestrata dai finanzieri e il proprietario è stato dapprima denunciato alla Procura della Repubblica di Catanzaro ... italpress.com Toyota modificata in una falsa Ferrari e messa in vendita sul web, denunciato il proprietarioUna Toyota trasformata in una falsa F355GTS esposta in un autosalone: intervento della Guardia di Finanza con tecnici Ferrari. Denunciato il proprietario, disposta la distruzione dei componenti contra ... quicosenza.it