Ladies First | una commedia sul sessismo che arriva fuori tempo massimo

Ladies First, commedia diretta da Thea Sharrock e disponibile su Netflix, avrebbe potuto offrire una satira pungente sui rapporti di potere tra uomini e donne. Tuttavia, il film si rivela una produzione prevedibile e datata, con premesse che non riescono a sorprendere o a coinvolgere pienamente lo spettatore. La sceneggiatura e l’approccio narrativo risultano insolitamente fuori tempo rispetto ai temi trattati, riducendo l’efficacia di una tematica ancora attuale ma affrontata con uno stile ormai superato.

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