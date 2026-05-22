Ladies First | una commedia sul sessismo che arriva fuori tempo massimo

Da cinemaserietv.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ladies First, commedia diretta da Thea Sharrock e disponibile su Netflix, avrebbe potuto offrire una satira pungente sui rapporti di potere tra uomini e donne. Tuttavia, il film si rivela una produzione prevedibile e datata, con premesse che non riescono a sorprendere o a coinvolgere pienamente lo spettatore. La sceneggiatura e l’approccio narrativo risultano insolitamente fuori tempo rispetto ai temi trattati, riducendo l’efficacia di una tematica ancora attuale ma affrontata con uno stile ormai superato.

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C’erano le premesse per una satira brillante sui rapporti di potere tra uomini e donne, ma Ladies First, film diretto da Thea Sharrock che abbiamo visto su Netflix, finisce per trasformarsi in una commedia prevedibile e sorprendentemente datata. Il film diretto da Thea Sharrock prova a ribaltare le dinamiche del sessismo attraverso un classico espediente “what if?”, immaginando un mondo in cui sono le donne a dominare la società e gli uomini a vivere discriminazioni, molestie e stereotipi. Il problema è che, dopo uno spunto inizialmente curioso, la pellicola continua a ripetere sempre la stessa battuta senza mai davvero approfondire il discorso. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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