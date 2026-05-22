Ladies First | una commedia sul sessismo che arriva fuori tempo massimo
Ladies First, commedia diretta da Thea Sharrock e disponibile su Netflix, avrebbe potuto offrire una satira pungente sui rapporti di potere tra uomini e donne. Tuttavia, il film si rivela una produzione prevedibile e datata, con premesse che non riescono a sorprendere o a coinvolgere pienamente lo spettatore. La sceneggiatura e l’approccio narrativo risultano insolitamente fuori tempo rispetto ai temi trattati, riducendo l’efficacia di una tematica ancora attuale ma affrontata con uno stile ormai superato.
C’erano le premesse per una satira brillante sui rapporti di potere tra uomini e donne, ma Ladies First, film diretto da Thea Sharrock che abbiamo visto su Netflix, finisce per trasformarsi in una commedia prevedibile e sorprendentemente datata. Il film diretto da Thea Sharrock prova a ribaltare le dinamiche del sessismo attraverso un classico espediente “what if?”, immaginando un mondo in cui sono le donne a dominare la società e gli uomini a vivere discriminazioni, molestie e stereotipi. Il problema è che, dopo uno spunto inizialmente curioso, la pellicola continua a ripetere sempre la stessa battuta senza mai davvero approfondire il discorso. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Rosamund Pike on sexism and the power of women
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