A1 maschile | il big match della penultima giornata di regular season si gioca a Trieste

A due turni dalla fine della regular season, il big match della penultima giornata si disputa a Trieste, con molte posizioni ancora da assegnare. La classifica rimane molto equilibrata e niente è deciso, tranne la retrocessione in A2 della Rari Nantes Florentia. La partita tra le due squadre in lizza si svolge in un momento di grande incertezza, mentre le altre posizioni sono ancora tutte da definire. La stagione si concluderà tra pochi giorni, lasciando ancora diversi risultati in sospeso.

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È ancora tutto aperto. Mancano due turni alla fine e c’è ancora tanto da definire. L’unico verdetto ufficiale, per ora, è la retrocessione in A2 della Rari Nantes Florentia. La Serie A1 maschile torna in vasca per disputare la venticinquesima giornata, la penultima della stagione regolare. La sfida di cartello si gioca alla Bianchi, teatro del confronto tra la Pallanuoto Trieste, quinta con 41 punti, e l’AN Brescia, seconda a quota 69. I giuliani affrontano un test di alto livello in vista di quella che dovrebbe essere la serie dei quarti di finale contro il CN Posillipo. I lombardi, reduci dalla beffarda sconfitta ai rigori contro l’Olympiacos, avranno poche ore per recuperare le energie in quella che rappresenta la prova generale in vista dello scontro al vertice di mercoledì 27 contro la Pro Recco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A1 maschile: il big match della penultima giornata di regular season si gioca a Trieste ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How Billionaires Live in Hawaii Sullo stesso argomento Pallamano, Serie A1: Erice conquista la regular season nella penultima giornataLa penultima giornata di Serie A1 2025/26 regala automaticamente il titolo regular season a AC Life Style Erice. Leggi anche: Serie D, domani la penultima giornata della regular season A1 M. Penultima giornata. Alle 19:00 Trieste-Brescia su Rai SportIl campionato di serie A1 maschile numero 107 si avvia alla conclusione della regular season. In programma c'è la venticinquesima giornata, penultima prima della fase playoff e playout. A due giornate ... federnuoto.it A1 M. Penultima giornata. Venerdì c'è Trieste-Brescia su Rai SportIl campionato di serie A1 maschile numero 107 si avvia alla conclusione della regular season. In programma c'è la venticinquesima giornata, penultima prima della fase playoff e playout. A due giornate ... federnuoto.it