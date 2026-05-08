La regular season del campionato femminile di pallanuoto si conclude con l’incontro tra l’Ekipe Orizzonte e il Cosenza, che si svolge a Nesima. Le squadre sono pronte a scendere in acqua per l’ultima partita prima dei playoff, mentre le recenti prestazioni della nazionale italiana nella Division I di World Cup hanno attirato l’attenzione sulla crescita del movimento. L’evento si tiene in un momento di attenzione crescente per il settore.

Le prestazioni positive offerte dall’Italia nella Division I di World Cup rappresentano un chiaro segnale di ripresa per un movimento che vuole tornare a primeggiare. Il Setterosa tornerà però in acqua a luglio per preparare la Final Eight che si giocherà a Sydney, adesso però è tempo di lasciare nuovamente spazio al rush finale del campionato. La Serie A1 femminile chiude la regular season con i match della diciottesima giornata. Parlare di chiusura rappresenta però, di per sé, un’espressione impropria perché, al termine della giornata, mancheranno ancora due partite: sono ancora in programma, infatti, Pallanuoto Trieste-Plebiscito Padova e Cosenza Pallanuoto-Bogliasco 1951.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’A1 femminile chiude la regular season: l’Ekipe Orizzonte riceve il Cosenza a Nesima

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