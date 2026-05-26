Il 26 maggio, Caterina Balivo è tornata in onda con una nuova puntata di La Volta Buona, dedicata a matrimoni e divorzi. Durante la trasmissione, la conduttrice ha espresso una polemica sulla prima serata. La puntata ha ricevuto una valutazione di 10, mentre le interviste con Turchi e Russo sono state giudicate con un punteggio di 8.

Caterina Balivo è tornata in onda con una nuova puntata de La Volta Buona, dove si è discusso di uno dei temi più ricorrenti, ovvero matrimoni e divorzi. Il talk è stato esilarante: Marco Columbro si è espresso duramente sul matrimonio (come molti, lo ritiene poco più che un contratto), Samantha De Grenet ne ha difeso invece l’anima, ovvero la volontà di sposarsi per amore. Le nostre pagelle. Marco Columbro: “Ho la faccia di uno che si sposa?”. Voto: 10. D’amore si parla sempre, è uno dei temi più discussi al mondo: all’amore sono stati dedicati libri, canzoni, poesie. Ma l’amore non è sinonimo di matrimonio, o almeno non lo è per molti: se nelle “tappe” di una coppia ci devono essere necessariamente alcuni step, come il giorno in cui si convola a nozze, Marco Columbro non è d’accordo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, le pagelle del 26 maggio: Balivo polemica sulla prima serata (10), Turchi-Russo iconici (8)

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