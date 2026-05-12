La Volta Buona le pagelle del 12 maggio | il dolore di Pupo per la mamma malata 7 Enzo Paolo Turchi malandrino 8

Il 12 maggio, su Rai1, Caterina Balivo ha condotto il suo consueto appuntamento pomeridiano, offrendo intrattenimento agli spettatori nel momento di relax dopo pranzo. In questa puntata, sono stati pubblicati i giudizi sui personaggi della settimana: Pupo ha espresso il suo dolore per la mamma malata, ricevendo un voto di 7, mentre Enzo Paolo Turchi si è distinto per il suo carattere malandrino, ottenendo un 8.

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