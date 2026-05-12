La Volta Buona le pagelle del 12 maggio | il dolore di Pupo per la mamma malata 7 Enzo Paolo Turchi malandrino 8
Il 12 maggio, su Rai1, Caterina Balivo ha condotto il suo consueto appuntamento pomeridiano, offrendo intrattenimento agli spettatori nel momento di relax dopo pranzo. In questa puntata, sono stati pubblicati i giudizi sui personaggi della settimana: Pupo ha espresso il suo dolore per la mamma malata, ricevendo un voto di 7, mentre Enzo Paolo Turchi si è distinto per il suo carattere malandrino, ottenendo un 8.
Come ogni pomeriggio, Caterina Balivo torna in diretta su Rai1 per far compagnia agli italiani nelle ore del riposo postprandiale. Il pomeriggio di martedì 12 maggio è a dir poco variegato: numerosi gli ospiti e ancora di più gli argomenti trattati. Seppur il vero protagonista di questa puntata de La Volta Buona è Pupo, che celebra i 50 anni di carriera, ma soffre per la mamma gravemente malata. Le nostre pagelle. Enzo Paolo Turchi malandrino. Voto: 8. Enzo Paolo Turchi sul divano de La Volta Buona ci resta poco, ma è sufficiente. Il ballerino è frizzante e allegro come non mai, e tiene alta l’atmosfera in studio. Risponde alle dichiarazioni della moglie Carmen Russo che, poco tempo fa, ha affermato di non essere preoccupata da un possibile tradimento del marito.🔗 Leggi su Dilei.it
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