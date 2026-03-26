Caterina Balivo torna nel pomeriggio di Rai 1 con una nuova puntata de La Volta Buona. Un appuntamento che lascia spazio ai ricordi e a racconti che riportano vicino figure che non ci sono più, ma restano impossibili da dimenticare. Al centro, Gino Paoli, scomparso il 24 marzo, e Fabrizio Frizzi, venuto a mancare proprio il 26 marzo di otto anni fa: due storie che continuano a vivere nel racconto di chi li ha conosciuti e nel ricordo del pubblico. Le nostre pagelle. L’ultimo saluto (segreto) a Gino Paoli (9). A distanza di pochi giorni dalla sua morte, il ricordo di Gino Paoli è ancora molto presente. Il cantautore genovese d’adozione, sempre estremamente riservato, ha ricevuto un ultimo saluto in linea con la sua indole: niente camera ardente e una cremazione quasi segreta, solo con i suoi affetti più cari. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 26 marzo: l’ultimo saluto (segreto) a Gino Paoli (9), Malika Ayane bacchetta Caterina Balivo (7)

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