La Volley Palermo vola alle finali nazionali under 14
La squadra under 14 di Volley Palermo parteciperà alle finali nazionali Fipav, che si terranno ad Agropoli, in provincia di Salerno, dal 28 al 31 maggio. La competizione coinvolgerà le migliori squadre della categoria provenienti da diverse regioni italiane. La partecipazione è il risultato di una qualificazione ottenuta in precedenti tappe di campionato. La manifestazione si svolge in un impianto sportivo locale, con diverse partite in programma durante i quattro giorni.
La Volley Palermo under 14 è pronta a vivere le finali nazionali giovanili Fipav, in programma ad Agropoli (Salerno) da giovedì 28 a domenica 31 maggio. Le giallazzurre arrivano all’appuntamento tricolore dopo un percorso impeccabile, dominando nel campionato territoriale, con il titolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Volley Palermo vs Volley Montichiari | U14 Vicenza
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