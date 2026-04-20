Volley l' under 18 Auxilium alle finali nazionali PGS

La squadra under 18 dell'Auxilium si sta preparando per le finali nazionali organizzate dalla PGS, un appuntamento che rappresenta uno dei momenti più significativi della stagione pallavolistica 2025-2026. La squadra ha raggiunto questa tappa dopo aver superato le fasi preliminari, e ora si prepara per affrontare le ultime gare in programma. La competizione si svolgerà nelle prossime settimane, coinvolgendo diverse squadre da tutto il paese.

In casa Auxilium, si sta avvicinando uno dei momenti sportivi più importanti della stagione pallavolistica 2025-2026. Grazie al quinto posto conquistato nelle Finali Regionali P.G.S., la squadra Under 18 griffata “EDILBI” guidata dal Laura Bettini ha ottenuto il pass per partecipare alla Finale.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Cus Mo.Re in corsa con L’Aquila per la finali nazionali di volleyÈ partita la corsa qualificazioni alle finali nazionali dei campionati universitari, che come sempre accade vedrà l’università di Modena e Reggio... Il Team Rooster di Cesenatico protagonista alle finali nazionaliE’ tempo di olimpiadi invernali ma si pensa già alle olimpiadi di Los Angeles 2028 dove debutterà nel pentathlon moderno l’Ocr (Obstacle Course... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L’Ariete continua a vincere: Under 18 in finalissima regionale - L'Unione Sarda.it; Volley, l'under 18 Auxilium alle finali nazionali PGS; Pallavolo Under 18, l’Ariete di Oristano conquista la finale regionale; L'aretino Tommaso De Santis con la Nazionale Under 18. Domenica Rivergaro decreta la regina dell'Under 18 provinciale. Le finali in DIRETTA su SportpiacenzaDalle 15.30 in palio il terzo posto fra Team 03 e Sangiorgio, alle 17.30 la sfida per il titolo vedrà di fronte River e Rm Volley ... sportpiacenza.it La DIRETTA delle finali Under 18 provinciali. Guarda il VIDEODoppio appuntamento per le finali Under 18 provinciali che si disputano questo pomeriggio a Rivergaro. Alle 15.30 la gara per il podio: chi vince chiude terzo, si sfidano Nure Volley e Team 03. Alle 1 ... sportpiacenza.it PADOVA SI PRENDE GARA 1 DI PROMOZIONE A2 @altafratte espugna il PalaGeorge aggiudicandosi la prima sfida di Finale Playoff contro @milleniumbs in quattro set (25-27, 24-26, 25-17, 19-25) #volley #pallavolo #volleyball #playoff #promozione - facebook.com facebook | FESTIVAL DELLO SPORT 2026 Questo pomeriggio a Trento l'anteprima della 9^ edizione (1-4 ottobre) alla presenza di tanta Trentino Volley: Presidente Poli, Lavia, Michieletto, Sbertoli e l'Under 14 neo Campione d'Italia # #trentinonelcuore x.com