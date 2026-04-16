Per la prima volta nella storia un professionista riminese nel consiglio Nazionale degli architetti

Per la prima volta nella storia della provincia di Rimini, un professionista locale entra a far parte del consiglio Nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. Si tratta di un rappresentante dell’Ordine degli architetti che ha ottenuto la nomina per far parte dell’organo istituzionale di vertice della professione a livello nazionale, segnando un momento importante per la comunità locale e per il settore.

Per la prima volta nella storia della provincia di Rimini, un rappresentante dell’Ordine degli architetti entra a far parte del consiglio Nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, l’organo istituzionale di vertice della professione a livello nazionale. A seguito delle.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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