Venezia chi è Simone Venturini che può regalare la vittoria al centrodestra | per 11 anni assessore di Brugnaro

Simone Venturini, nato a Marghera, è stato assessore a Venezia per 11 anni sotto la guida di Brugnaro. Laureato in Giurisprudenza e impegnato in attività associative, potrebbe rappresentare un elemento chiave per il centrodestra nelle prossime elezioni. La sua lunga esperienza amministrativa e il legame con la città lo rendono un nome rilevante nel panorama politico locale. Non sono stati forniti dettagli su eventuali candidature ufficiali o alleanze.

Alla fine il centrodestra ha visto giusto nel sostenere il candidato che potrebbe prenderà l’eredità di Luigi Brugnaro al Comune di Venezia. In Laguna quella di Venturini non è stata una sorpresa, visto che nella considerazione generale è a tutti gli effetti il “delfino” dell’ex sindaco. Venturini, per ora largamente avanti, se eletto diventerà il più giovane primo cittadino nella storia della città di Venezia. Nato nella frazione operaia di Marghera, laureato in Giurisprudenza e attivo in ambito associativo, parrocchiale e culturale, Venturini nel 2010 è stato eletto per la prima volta consigliere comunale con l’Udc, di cui è stato capogruppo consiliare. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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A la trema. Simone Venturini candidato sindaco del centrodestra

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