Elezioni comunali Venezia gli exit poll in diretta | Venturini verso la vittoria al primo turno

La sfida di Venezia, unico capoluogo di Regione al voto in questa tornata di elezioni comunali, è probabilmente la più rilevante dal punto di vista elettorale. Domenica 24 e lunedì 25 maggio i cittadini veneziani sono chiamati a eleggere il nuovo sindaco e a decidere la formazione del Consiglio comunale. I primi exit poll e le proiezioni del Consorzio Opinio per la Rai fanno emergere una sfida che potrebbe decidersi già al primo turno, ma è tutto ancora in gioco. Simone Venturini, candidato del centrodestra, è di poco sopra la soglia del 50% che permette di evitare il ballottaggio. Sotto il 40%, invece, Andrea Martella del centrosinistra. Qui è possibile seguire i risultati in diretta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Elezioni comunali 2026, exit poll: a Venezia avanti il centrodestra, De Luca trionfa a Salerno

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