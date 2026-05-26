Matteo Biffoni ha vinto le elezioni a Prato con una larga maggioranza. La lista civica da lui sostenuta ha raccolto molti voti, rafforzando il suo ruolo. Il Partito Democratico rivendica il successo come proprio, senza conferma ufficiale. La composizione della futura giunta resta ancora da definire, con incontri in programma tra le forze politiche. La vittoria è stata certificata con il risultato ufficiale delle schede elettorali. Nessuna comunicazione ufficiale sui nomi dei nuovi assessori.

Prato, 26 maggio 2026 – I fedelissimi di Matteo Biffoni che hanno messo in piedi in un battibaleno la lista civica avevano scommesso una pizza al circolo di Coiano. “Si va in doppia cifra” avevano detto. Tutti d’accordo. Sì, ma quanto in doppia cifra? E su questa previsione c’era stata divisione di pensiero. In pochi avevano pensato che la lista, con i colori pratesi, “ Biffoni sindaco ” si attestasse al 17 %. “Grandissimo risultato”, si esclama tra gli amici del ’Biffo’. E ci si frega le mani perché con questa percentuale e con il tesoretto di voti annesso, Biffoni e i suoi riformisti presentano ’il conto’ ai compagni dem del vertice Schlein. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La vittoria di Biffoni a Prato: un vero boom per la sua lista. Il Pd rivendita il successo. Ora il rebus giunta

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