A Salerno e Prato si avvicinano le elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio 2026, in anticipo rispetto alla scadenza naturale a causa delle dimissioni dei sindaci. Nelle due città si osserva una forte presenza di candidati che si oppongono alla linea di Schlein, con figure politiche di spicco che mostrano una certa continuità rispetto alle amministrazioni precedenti. La campagna elettorale si concentra sui nomi già noti e sulla stabilità politica.

A Salerno e Prato va di moda l’usato sicuro. Nella città campana e in quella toscana si vota alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, in anticipo sulla scadenza naturale per via delle dimissioni dei rispettivi sindaci. Per motivi nettamente diversi. A Salerno l’ex primo cittadino Vincenzo Napoli ha lasciato l’incarico per permettere – suscitando grande scandalo nel centrosinistra – il ritorno di Vincenzo De Luca nella sua città, che potrebbe amministrare per la quinta volta. A Prato l’ex sindaca Ilaria Bugetti ha fatto un passo indietro per via di un’ inchiesta giudiziaria tuttora in corso e con molti strascichi. Pochi giorni fa il Partito democratico ha scelto: il candidato sindaco è Matteo Biffoni, che ha guidato il Comune già per due mandati, prima di candidarsi in Regione ed essere eletto con 22 mila preferenze.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Salerno e Prato, la carica degli anti-schleiniani De Luca e Biffoni agita il Pd

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