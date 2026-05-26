La vita di Umberto Cannellini il cattolico anarchico raccontata in un libro

Giovedì 28 maggio alle 18.30, alla Sala Ragazzini di Ravenna, sarà presentato il libro “Cannellini un cattolico anarchico”. Il volume raccoglie scritti di diversi autori, tra cui Aldo Preda, curatore del volume. La presentazione si svolge in una sala situata in Largo Firenze, coinvolgendo più autori che analizzano la vita e le idee di Cannellini, noto come il “cattolico anarchico”.

Giovedì 28 maggio, alle 18.30, alla Sala Ragazzini di Ravenna in Largo Firenze, sarà presentato il libro “Cannellini un cattolico anarchico” con scritti di Aldo Preda (che è anche curatore del volume), Giordano Angelini, Paolo Galletti, Gianluca Baldrati, Leonardo Senni e Franco Gabici, edizioni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trieste raccontata dal volante: il conducente-scrittore Davide Destradi conquista il Salone del Libro con storie vere tra ironia, umanità e vita quotidianaTrieste diventa protagonista delle pagine grazie a un autista con una passione per la scrittura.

“Il comandante anarchico”, a Fiorenzuola la presentazione del libro dedicato a Emilio CanziSabato 11 aprile alle 17 si terrà al ridotto del teatro Verdi di Fiorenzuola la presentazione del libro “Il comandante anarchico e le sue battaglie...