Trieste diventa protagonista delle pagine grazie a un autista con una passione per la scrittura. Davide Destradi, con quasi trent’anni di esperienza alla guida, ha portato sul palco del Salone del Libro storie autentiche, intrise di umanità e ironia. La sua prospettiva, nata dal vivere quotidiano sulla strada, ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. La sua narrazione combina il racconto di vita reale con un tocco di leggerezza, offrendo uno sguardo diverso sulla città e sulle persone che la abitano.

C’è chi passa la vita dietro una scrivania e chi, invece, osserva il mondo da un parabrezza. Davide Destradi, conducente triestino con quasi trent’anni di servizio alle spalle, appartiene alla seconda categoria. Ma la sua non è soltanto la storia di un autista di autobus. È la storia di un uomo che ha trasformato il lavoro quotidiano in un grande racconto umano fatto di incontri, sorrisi, emozioni e aneddoti che sembrano usciti da una sceneggiatura cinematografica. Protagonista di una lunga intervista andata in onda su “Fast News Flatform”, Destradi ha raccontato il successo del suo libro presentato nelle scorse ore al Salone Internazionale del Libro di Torino, un’opera autobiografica che raccoglie episodi realmente vissuti durante il suo lavoro sulle linee del trasporto pubblico triestino. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Trieste raccontata dal volante: il conducente-scrittore Davide Destradi conquista il Salone del Libro con storie vere tra ironia, umanità e vita quotidiana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Le corriere triestine arrivano al Salone del Libro di Torino: Davide Destradi porta in scena la vita quotidiana degli autobusDalle linee urbane di Trieste ai corridoi del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Roma, storie vere contro l’AI: in Campidoglio arriva la “Penna d’Oca” tra eroi a quattro zampe e umanità che resisteC’è una Roma che va oltre i monumenti e le cartoline, una città fatta di storie che colpiscono, commuovono e fanno riflettere.