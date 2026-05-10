La Virtus Bologna ha concluso la regular season con una vittoria casalinga contro Varese, con il punteggio di 104-85. La partita ha segnato la fine dei match di campionato prima dei playoff, dove l’Aquila Trento si è già assicurata un posto. La squadra ha terminato il torneo con questa vittoria, dopo aver già conquistato il primo posto in classifica.

Bologna, 10 maggio 2026 – Archiviata la pratica primo posto, la Virtus chiude in bellezza la propria regular season superando in Arena Varese per 104-85. Una partita che i bianconeri hanno sempre dato l’impressione di avere sotto controllo, indirizzata già nei primi minuti grazie all’energia e al ritmo imposto dalla squadra di Jakovljevic. L’impatto iniziale porta soprattutto la firma di Luca Vildoza, tornato a disposizione dopo la lunga assenza. L’argentino accende subito la manovra offensiva bianconera, ben assistito dalle giocate di Ferrari e dall’esperienza di Hackett. Da lì in avanti la Virtus conduce praticamente sempre sopra o a ridosso della doppia cifra, senza mai permettere a Varese di rientrare davvero in partita.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Virtus batte Varese e chiude in bellezza, ai playoff c’è l’Aquila Trento

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