Nella serata di playoff della Serie A di basket, si sono disputate due partite valide per il terzo incontro dei quarti di finale 2026. La squadra di casa ha vinto contro la Virtus Bologna, portandosi sul 2-1 nella serie, mentre Tortona ha ottenuto una vittoria importante contro Venezia, riducendo lo svantaggio nella serie. Le gare sono state giocate sui campi opposti rispetto alle prime due partite.

Serata di playoff per la Serie A di basket, con due partite valevoli per le gare-3 dei quarti di finale della post-season 2026 ovvero Trento-Virtus Bologna e Tortona-Venezia giocate a campi invertiti rispetto alle prime due gare: ecco come sono andate. DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 102-85 La Dolomiti Energia Trentino mostra i muscoli battendo la Virtus Bologna per 102-85 e portandosi così avanti 2-1 nella serie, con l’Aquila che tra 48 ore avrà a disposizione un ‘ match-point ’ per fare un clamoroso upset contro i campioni d’Italia che invece sono spalle al muro e devono vincere gara-4 per riportare la contesa in Emilia per la decisiva gara-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Trento batte la Virtus Bologna e va sul 2-1 nei playoff. Tortona accorcia con Venezia

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