Basket Trento batte la Virtus Bologna e va sul 2-1 nei playoff Tortona accorcia con Venezia

Da oasport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di playoff della Serie A di basket, si sono disputate due partite valide per il terzo incontro dei quarti di finale 2026. La squadra di casa ha vinto contro la Virtus Bologna, portandosi sul 2-1 nella serie, mentre Tortona ha ottenuto una vittoria importante contro Venezia, riducendo lo svantaggio nella serie. Le gare sono state giocate sui campi opposti rispetto alle prime due partite.

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Serata di playoff per la Serie A di basket, con due partite valevoli per le gare-3 dei quarti di finale della post-season  2026 ovvero Trento-Virtus Bologna e Tortona-Venezia giocate a campi invertiti rispetto alle prime due gare: ecco come sono andate. DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 102-85 La Dolomiti Energia Trentino mostra i muscoli battendo la Virtus Bologna per 102-85 e portandosi così avanti 2-1 nella serie, con l’Aquila che tra 48 ore avrà a disposizione un ‘ match-point ’ per fare un clamoroso upset contro i campioni d’Italia che invece sono spalle al muro e devono vincere gara-4 per riportare la contesa in Emilia per la decisiva gara-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

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