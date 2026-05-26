la violenza degli invidiosi

Roma, 26 mag – Gli atti di violenza quotidiana sono compiuti eminentemente da criminali immigrati o figli di stranieri divenuti italiani. Come a Modena gli attacchi ai cittadini europei con mezzi lanciati sulla folla per uccidere più persone possibile vengono sbrigativamente classificati come effetti del disturbo psichico. Infatti tutti responsabili della stragi sono stati classificati come soggetti psicotici, quindi labili. Influenzabili ed aggressivi. Una società facilmente dominabile?. Esecutori disturbati, perché persone con un buon funzionamento mentale non si prestano a simili nefandezze. Militanti radicalizzati, fanatici, martiri dell’Islam sono uniti da comportamenti disfunzionali, soggetti privi di controllo e di istinto di conservazione caratteristico di menti alienate. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Ep. 42 - Cosa vuole invidia

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