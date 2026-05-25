La Roma in Champions e il loggione degli invidiosi | perché il trionfo di Gasperini smonta i teoremi di Di Canio

La Roma ha ottenuto una vittoria in Champions League che le ha permesso di salire al terzo posto in classifica dopo aver battuto Verona. La partita ha suscitato reazioni negative tra alcuni tifosi e commentatori, che hanno espresso invidia e critiche. Questa situazione ha riacceso discussioni e polemiche nel mondo del calcio italiano, con alcuni che hanno criticato il successo della squadra e il suo allenatore, Gasperini.

Il ritorno trionfale della Roma sul palcoscenico della Champions League, certificato dal terzo posto in classifica dopo la vittoria di Verona, ha inevitabilmente riattivato i circuiti del risentimento e della dietrologia calcistica nostrana. A dare voce a questo consolidato fronte critico è stato Paolo Di Canio che, dagli schermi televisivi di Sky Calcio Club, ha inteso ridimensionare la portata del traguardo raggiunto dalla formazione capitolina, derubricandolo a un mero effetto collaterale dei demeriti altrui. Secondo l’ex bandiera laziale, infatti, i giallorossi avrebbero beneficiato del bizzarro harakiri delle dirette concorrenti piuttosto che di un reale merito espresso sul terreno di gioco, contestando l’assenza di prestazioni dominanti sul piano estetico nelle ultime decisive sfide stagionali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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LA ROMA ANDRÀ IN CHAMPIONS PER MERITO DI RASPADORI

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