Il sistema di valutazione degli studenti italiani è stato sottoposto a una revisione importante. La nuova normativa mira a rafforzare l’autorità dei docenti e a incentivare la responsabilità personale degli studenti. Questa modifica riguarda anche le procedure di bocciatura e la gestione delle insufficienze, con l’obiettivo di rendere più chiara e trasparente la valutazione. La giurisprudenza si è espressa in più occasioni, influenzando le modalità di applicazione delle nuove regole.

Una profonda revisione ha coinvolto il sistema di valutazione degli studenti italiani con l’obiettivo di ripristinare l'autorevolezza dei docenti e di promuovere la responsabilità individuale. Dalla normativa attuale, la bocciatura non viene considerata come atto punitivo, ma come misura amministrativa eccezionale che richiede rigore procedurale e motivazioni insindacabili. Inoltre, il voto nel comportamento incide molto sulla non ammissione alla classe successiva e le recenti sentenze amministrative mettono in luce importanti aspetti che scuola e famiglie devono attenzionare. L'articolo La valutazione degli studenti, quando si boccia: tra nuova normativa e giurisprudenza GUIDA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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AZIONE BOCCIA D'ALBERTO, APRE UNA SEDE E FA UNA LISTA IN PROVINCIA

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