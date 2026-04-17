Il CNDDU ha proposto un nuovo approccio alla valutazione scolastica, sottolineando l’importanza di renderla più umana, formativa e inclusiva. Secondo recenti dati, oltre l’80% degli studenti si sente parte della comunità scolastica, evidenziando un senso di appartenenza che può influenzare positivamente il percorso di crescita. L’obiettivo è mettere al centro il benessere degli studenti come elemento fondamentale per favorire un apprendimento più efficace.

Il benessere degli studenti come chiave dell’apprendimento e una valutazione da ripensare in senso più umano, formativo e inclusivo. È questo il cuore della riflessione del Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), che accoglie con attenzione i dati emersi dal sondaggio iSchool di marzo 2026. Secondo l’indagine, oltre l’80% degli studenti dichiara di sentirsi rispettato, al sicuro e parte integrante della comunità scolastica. Un dato che, secondo il Coordinamento, non rappresenta solo un segnale positivo, ma indica un cambiamento culturale profondo: la scuola è sempre più percepita come spazio di relazione, ascolto e riconoscimento, prima ancora che di valutazione.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Scuola, il CNDDU: “Valutazione più umana e formativa”. Oltre l’80% degli studenti si sente parte della comunità

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