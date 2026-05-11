Frequenza alunni e limite assenze | come si calcola quando si rischia la non ammissione casi in deroga e quando non si boccia GUIDA

In ambito scolastico, la frequenza degli studenti e il limite massimo di assenze sono regolati da norme che stabiliscono criteri precisi per la validità dell’anno scolastico. Questi parametri influenzano direttamente l’ammissione allo scrutinio finale, con alcune eccezioni previste in casi di deroga. È importante conoscere i limiti di assenza consentiti, perché superandoli si rischia di non poter partecipare alla valutazione conclusiva dell’anno scolastico.

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