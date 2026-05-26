Nelle prime ore del pomeriggio di oggi, la Toscana ha registrato temperature molto elevate, con valori che hanno superato i record storici nell’entroterra. Le temperature si sono avvicinate ai massimi storici per questa stagione, creando condizioni di caldo intenso. In alcune zone, il termometro ha raggiunto livelli mai visti prima a fine maggio. La ricerca di refrigerio si intensifica nelle aree più fresche e collinari della regione.

Firenze, 26 maggio 2026 – Intorno alle 15 le temperature da record: ribolle la Toscana, che affronta una situazione di caldo fuori stagione. L’estate non è ancora iniziata, ma il meteo è già da mare, con il sole che picchia implacabile e gli stabilimenti della costa subito presi d’assalto nel weekend. Una situazione creata dall’anticiclone sub tropicale, che ha portato un anticipo di estate rovente. Ne risentono subito il consumo di acqua ma anche di elettricità, con l’accensione dei condizionatori nelle abitazioni private e nei luoghi pubblici, come uffici e negozi. https:www.lanazione.itmeteocaldo-toscana-o8yxusq0 Escursione termica entroterra-costa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Toscana ribolle: classifica delle temperature più alte. Record nell’entroterra. Ed ecco dove trovare refrigerio

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