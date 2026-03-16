Dove pesa di più l'aumento dei prezzi dell'energia | la classifica delle città con le bollette più alte

Il rialzo dei costi dell’energia sta influenzando le spese quotidiane di molte persone in Italia. Una classifica mostra le città in cui le bollette energetiche sono più alte rispetto ad altre zone del Paese. L’aumento dei prezzi si riflette sui conti di famiglie e residenti, con alcune città che registrano aumenti più sostanziosi rispetto ad altre.

Il caro energia sta colpendo le tasche degli italiani, ma in alcune città l'impatto potrebbe essere più alto. È l'analisi fatta dall'Ufficio studi della Cgia, secondo cui la guerra che Stati Uniti e Israele hanno iniziato in Iran potrebbe portare a un rincaro complessivo di 9,3 miliardi per le famiglie italiane. Con picchi in alcune città, come Roma, Milano e Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Le destinazioni più economiche dell’estate 2026: in classifica c’è anche un’italianaAvete già voglia di organizzare le vacanze per l'estate 2026? Ecco quali saranno le mete più economiche del prossimo anno (in classifica c'è anche... Le città più stressanti al mondo del 2026: in classifica c’è un’italianaQuali sono le città più stressanti al mondo del 2026? Ecco la classifica (nella quale compare anche un'italiana). Speak 75% of English with Just 1,000 Words! | Learn English FAST Contenuti e approfondimenti su Dove pesa di più l 8217 aumento dei... Temi più discussi: Obesità: l’ormone che frena l’aumento di peso dopo la menopausa; Aumento dei prezzi dei prodotti freschi: l’inflazione pesa sul carrello della spesa; Disturbi alimentari sempre più precoci: segnali già nei bambini di 8-9 anni; Caro carburanti, il conto della crisi pesa sugli italiani. Aumento di 16,5 milioni di euro al giorno. Dall'industria alla sanità, dove pesa di più la disparità salariale: l'unico settore in controtendenzaIn occasione dell’8 marzo, festa della donna, un’analisi sul gender pay gap: nel 2025 i liberi professionisti hanno guadagnato in media il 19,4% in più delle colleghe, pari a 3.739 euro di differenza ... italiaoggi.it Aumentano gli stipendi medi in Italia: dove e chi guadagna di più nel 2026Nel 2026 le retribuzioni medie crescono. Boom per professioni ESG e tech: i Private Banker senior toccano i 250.000 euro lordi annui. quifinanza.it La solitudine a volte pesa, perché l’essere umano è fatto per condividere, parlare e sentirsi compreso. Tuttavia, c’è una differenza profonda tra essere soli e sentirsi soli accanto alla persona sbagliata. Restare accanto a chi mente, inganna o tradisce consuma - facebook.com facebook Jashari voto 5 Purtroppo l'assenza di Rabiot pesa come un macigno, e lui non riesce a portare NESSUNA delle caratteristiche che mancano insieme al francese. Non recupera palla, non strappa e non ha la fisicità per reggere il duello fisico con i centrocam x.com