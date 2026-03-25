Meteo il colpo di coda dell' inverno | crollo delle temperature venti di burrasca e neve nell' entroterra

Un'ondata di freddo proveniente dall'Europa nordorientale sta causando un rapido calo delle temperature in molte zone, accompagnato da forti venti di burrasca e precipitazioni. Sono previste nevicate anche a quote basse, specialmente nell'entroterra, mentre le condizioni meteorologiche restano instabili e caratterizzate da piogge intense. La situazione si mantiene critica con un generale peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Irruzione artica all'orizzonte, con crollo delle temperature, raffiche di vento, piogge e anche neve a quote basse. Si annuncia un giovedì di maltempo nel Cesenate come in tutta la Romagna. La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo gialla per frane, piene dei fiumi, neve sull'entroterra e vento, arancione per la fascia pianeggiante e costiera. Nell'avviso viene specificato che “sono previste precipitazioni sul settore centro-orientale della regione, anche a carattere di rovescio temporalesco, più intense sul settore costiero e sui rilievi romagnoli. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso a quote mediamente superiori a 600-700 metri, con possibili temporanei sconfinamenti a quote inferiori. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Meteo, il colpo di coda dell'inverno: crollo delle temperature, venti di burrasca e neve nell'entroterra Articoli correlati Freddo, vento di burrasca e neve: allerta meteo arancione in Emilia-Romagna per il colpo di coda dell’invernoBologna, 17 marzo 2026 – Colpo di coda dell’inverno con il ritorno della neve, prima dell’arrivo della primavera. Leggi anche: Colpo di coda dell’inverno, temperature giù e torna la neve: le previsioni meteo Una selezione di notizie su Meteo il colpo di coda dell'inverno... Temi più discussi: Meteo: colpo di coda invernale, abbondanti nevicate fino a 6/700 metri sugli Appennini. Parla Lorenzo Tedici; Meteo, il colpo di coda dell'inverno: freddo, temporali e nevicate anche a bassa quota; Colpo di coda dell'inverno con rischio gelate e neve a quote collinari; Meteo, colpo di coda dell’inverno. Pioggia e calo termico in arrivo a Fasano. Meteo – Colpo di coda invernale per irruzione artica, crollo termico in Italia con maltempo e neve a quote basseMeteo - L'inverno non lascia la presa, in arrivo una irruzione artica sul Mediterraneo con maltempo invernale in Italia ed anche neve a bassa quota ... centrometeoitaliano.it Meteo, 26 marzo con forti venti, pioggia, neve e brusco calo termicoParentesi di nuovo invernale sull'Italia con l'affondo di aria fredda: piogge, rovesci e neve. Attenzione ai forti venti. Le previsioni meteo del 26-27 marzo ... meteo.it Allerta Meteo Liguria: burrasca forte oggi e domani, "raffiche oltre 70 km/h" - facebook.com facebook Veneto, le previsioni meteo per mercoledì 25 marzo 2026. A cura di Giuseppe Mucci di Rai Meteo. x.com