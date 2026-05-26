La Toscana registra temperature fino a 35 gradi, con un’ondata di calore già in corso nonostante si sia ancora a maggio. Arriva una breve tregua, ma sono previsti temporali nel fine settimana. La regione sta vivendo un’ondata di caldo fuori stagione, con condizioni atmosferiche che potrebbero portare piogge improvvise e temporali locali. La situazione climatica sta causando disagi, anche se il caldo intenso non si è ancora attenuato.

Firenze, 26 maggio 2026 – Non è ancora giugno, ma la Toscana è già nel pieno di un’estate rovente (e anomala). L’Europa è sotto scacco di un potente anticiclone subtropicale che ha portato la prima vera ondata di calore del 2026, con temperature che superano le medie stagionali di ben 7-10 gradi. Bollino arancione, il picco del caldo. Secondo il bollettino del Dipartimento di epidemiologia (SSR Regione Lazio), dopo il codice giallo di ieri lunedì 25 maggio, per le giornate di martedì 26 e mercoledì 27 maggio è allerta arancione. Le temperature sono in costante ascesa: se domenica Certaldo ha toccato i 34,7°C e il centro di Firenze i 34,6°C, tra oggi e domani si attendono punte di 35 gradi nelle pianure interne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Toscana brucia, picchi di 35 gradi: arriva una (breve) tregua, ma attenzione ai temporali

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