Dopo le intense piogge delle ultime ore, la Toscana si prepara a un ritorno di condizioni meteorologiche instabili. Secondo le previsioni, già da oggi 12 maggio si prevedono precipitazioni diffuse e temporali in diverse zone della regione. La regione ha avuto una breve pausa dal maltempo, ma le condizioni climatiche torneranno a essere variabili nel corso della giornata.

FIRENZE – Il maltempo concede solo una breve tregua alla Toscana. Dopo le piogge delle ultime ore, una nuova fase instabile è infatti attesa già da oggi (12 maggio) con precipitazioni sparse e possibili temporali in diverse aree della regione. Secondo l’ultimo bollettino del Centro funzionale regionale, sulla Toscana continuano ad affluire correnti umide occidentali, mentre sul Mar Ligure si è sviluppato un minimo di bassa pressione destinato a mantenere condizioni atmosferiche variabili anche nei prossimi giorni. Nel corso della giornata sono previsti rovesci sparsi e piogge intermittenti, inizialmente senza accumuli particolarmente significativi.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Toscana, il maltempo concede una tregua ma tornano piogge e temporali

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Maltempo in arrivo sulla Toscana e nel territorio aretino

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