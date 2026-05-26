La Tangenziale riapre nei tempi stabiliti si viaggerà verso Bologna su una sola corsia

La Tangenziale è stata riaperta ieri, 25 maggio, con una sola corsia verso Bologna. La riapertura è avvenuta nei tempi stabiliti, dopo i lavori di messa in sicurezza. Nel pomeriggio, la Prefettura di Modena ha convocato il Comitato Operativo per la Viabilità per monitorare la situazione e coordinare il traffico. La strada era rimasta chiusa per interventi di riparazione, con il traffico deviato su percorsi alternativi.

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 25 maggio, la Prefettura di Modena ha convocato il Comitato Operativo per la Viabilità. L'obiettivo del vertice è stato quello di analizzare la situazione e mettere in campo soluzioni per mitigare i disagi alla circolazione che si stanno verificando lungo la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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