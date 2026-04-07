Partono i lavori Aca in via del Santuario | per un mese si viaggia su una sola corsia

Da mercoledì 8 aprile a venerdì 8 maggio, in via del Santuario, partiranno i lavori dell’Azienda comunale acque che comporteranno l’attivazione di una sola corsia di marcia. La viabilità sarà modificata in questo periodo, con le auto che dovranno adattarsi alla nuova disposizione delle corsie. I lavori sono previsti per circa un mese e riguarderanno l’intera via durante le operazioni di intervento.

Dall'8 aprile all'8 maggio scattano i divieti nel tratto tra strada Colle Marino e via Maestri del Lavoro d’Italia per consentire i lavori all'acquedotto Giardino. Molto probabilmente sarà istituito il senso unico alternato con la chiusura della corsia mare-monti. In vigore anche il divieto di sosta davanti alla chiesa Partono i lavori Aca in via del Santuario e scattano le modifiche alla viabilità da mercoledì 8 aprile a venerdì 8 maggio. Gli interventi riguardano sempre il potenziamento dell’acquedotto “Giardino” finanziati con fondi pnrr e saranno nel tratto compreso tra strada Colle Marino e via Maestri del Lavoro d’Italia. Le attività si svolgeranno con orario continuativo, anche nelle ore notturne. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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A scuola di empatia... I docenti si formano. Dopo Pasqua partono i nuovi corsi di formazione su empatia e rispetto. Sulla carta suona benissimo, ma lasciatemi essere schietta, come piace a noi che la scuola la viviamo davvero. Siamo sicuri che bastino poche - facebook.com facebook

Demolizione al campo nomadi, partono le multe contro gli abusi al Lavello x.com