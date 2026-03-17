La T Gema il bilancio dopo le Final Four Dimostrata solidità ma senza Jackson

La T Gema ha presentato il bilancio dopo le Final Four, evidenziando una buona solidità nonostante l’assenza di Jackson. La Coppa Italia di Serie B Nazionale si è conclusa a Montecatini Terme, ma il trofeo resta in Toscana. La squadra ha concluso la manifestazione mantenendo una posizione stabile, senza aggiungere ulteriori dettagli sui risultati specifici o sui giocatori coinvolti.

La Coppa Italia di Serie B Nazionale ha lasciato Montecatini Terme ma non la Toscana. Il trofeo si è accasato a Livorno sponda Pielle, al termine di una finale al cardiopalma che inevitabilmente non può non aver lasciato un bel po’ di amaro in bocca negli sconfitti, ovvero La T Tecnica Gema Montecatini. In vantaggio fino a 11 secondi dalla fine i leoni termali sono stati beffati dalla tripla di Mattia Venucci, lasciato troppo solo nell’esibirsi in quello che da sempre è il pezzo forte del suo repertorio offensivo: il tiro da fuori. Al netto di una gestione non perfetta dei possessi conclusivi, sia in difesa che in attacco, si può dire che la... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La T Gema, il bilancio dopo le Final Four. Dimostrata solidità, ma senza Jackson... Articoli correlati La T Gema si strappa i cerotti ed esulta. All’overtime Jackson respinge VicenzaLa T Tecnica Gema 80 S4 Energia 74 LA T TECNICA GEMA MONTECATINI: Burini, Jackson 25, D’Alessandro 5, Fratto 15, Vedovato 9; Bargnesi 20, Isotta 4,... Leggi anche: La T Gema, doppia gioia: Desio ko e final four di Coppa Italia Aggiornamenti e contenuti dedicati a Final Four Temi più discussi: Coppa Italia LNP 2026 - Tutto sulle semifinali in B Nazionale; Maglia celebrativa della Valdinievole per La T Gema alle finali di Coppa Italia di basket; Coppa Italia Lnp: Vigevano-PL LI e Virtus Roma-Gema Montecatini oggi semifinali di B; Coppa Italia: sabato la semifinale V. Roma-La T Gema Mct - TVL. T Gema, the final four results. Solidity demonstrated, but without Jackson...The Coppa Italia slipping away at the last minute doesn't erase the good things we saw in Rimini. However, to aspire to the playoffs, the American will need to be at his best. sport.quotidiano.net La T Gema Montecatini sfida la Luiss per un posto nelle Final Four di Coppa ItaliaLa T Gema Montecatini cerca la vittoria contro la Luiss a Roma per avvicinarsi alle Final Four di Coppa Italia. Da Roma a Roma. Delle ultime 5 gare di campionato l’unica sconfitta per La T Tecnica ... lanazione.it Il coach Pielle (votato il migliore delle final four), nel post partita, torna su quell'ultima tripla di Mattia Venucci. LNP/Ciamillo-Castoria #basketball - facebook.com facebook Final Four Coppa Italia LNP 2026: Valtur Brindisi in campo con una divisa gara special edition x.com