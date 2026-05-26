Firenze, 26 maggio 2026 – Lo aveva annunciato in quella “ giornata storica ”, nella quale il Tar della Toscana aveva respinto 19 ricorsi presentati contro il regolamento del Comune di Firenze sugli affitti brevi. Oggi, la sindaca di Firenze Sara Funaro non solo ha confermato che Palazzo Vecchio estenderà i limiti ad alcune aree fuori dal centro storico, ma ha fatto sapere nel dettaglio quali saranno queste zone. La mappa delle nuove zone. Lo studio. L’obiettivo. I tempi. Cosa prevede il regolamento. Le sanzioni. La rabbia degli imprenditori. "Abbiamo deciso di estendere le zone di Firenze”, anche fuori dall’area Unesco, “dove inserire nuovi blocchi a nuove aperture di affitti turistici brevi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La stretta contro gli affitti brevi a Firenze si allarga fuori dal centro: la mappa delle nuove zone dove scatta il blocco

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