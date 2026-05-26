La street art è protagonista a Caorle fino al 7 giugno

Da veneziatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Caorle, dal 23 maggio al 7 giugno, si svolge il Caorle Sea Festival, durante il quale artisti stanno realizzando murales su edifici del territorio. L'evento trasforma la città in una mostra a cielo aperto con opere di street art. I lavori sono ancora in corso e saranno visibili fino alla fine della manifestazione, creando un'esposizione di arte urbana temporanea.

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Caorle Sea Festival è un'esplosione di colori: dal 23 maggio al 7 giugno importanti artisti lavoreranno alla realizzazione di murales in edifici del territorio di Caorle creando a colpi di fantasia e colore una mostra a cielo aperto.L’iniziativa, giunta alla terza edizione, vedrà 17 street artist. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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