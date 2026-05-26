La street art è protagonista a Caorle fino al 7 giugno

Notizia in breve

A Caorle, dal 23 maggio al 7 giugno, si svolge il Caorle Sea Festival, durante il quale artisti stanno realizzando murales su edifici del territorio. L'evento trasforma la città in una mostra a cielo aperto con opere di street art. I lavori sono ancora in corso e saranno visibili fino alla fine della manifestazione, creando un'esposizione di arte urbana temporanea.